Белов Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Алексей Васильевич

Белов Алексей Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белов Алексей Васильевич
Фамилия
Белов
Имя
Алексей
Отчество
Васильевич
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.