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Богданов Алексей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Богданов Алексей Иванович
Фамилия
Богданов
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Якимовская волость, Волкова
Ценз
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Источник
Приложение [№14] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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