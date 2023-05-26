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Шашин Федор Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шашин Федор Васильевич
Фамилия
Шашин
Имя
Федор
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Горок
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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