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Удальцов Николай Вонифатьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Удальцов Николай Вонифатьевич
Фамилия
Удальцов
Имя
Николай
Отчество
Вонифатьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Клементьева
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 23

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