Смирнов Иван Инанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнов Иван Инанович

Смирнов Иван Инанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смирнов Иван Инанович
Фамилия
Смирнов
Имя
Иван
Отчество
Инанович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Горок
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.