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Пирогов Петр Евстигнеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пирогов Петр Евстигнеевич
Фамилия
Пирогов
Имя
Петр
Отчество
Евстигнеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Клементьева
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

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