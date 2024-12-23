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Правдин Александр Николаегич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Правдин Александр Николаегич
Фамилия
Правдин
Имя
Александр
Отчество
Николаегич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Миснева
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

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