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Мехов Иван Никифор

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мехов Иван Никифор
Фамилия
Мехов
Имя
Иван
Отчество
Никифор
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

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