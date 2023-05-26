Колодин Семен Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолодин Семен Афонасьевич

Колодин Семен Афонасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Колодин Семен Афонасьевич
Фамилия
Колодин
Имя
Семен
Отчество
Афонасьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Горок
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.