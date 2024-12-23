Копаев Леонтий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопаев Леонтий Андреевич

Копаев Леонтий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Копаев Леонтий Андреевич
Фамилия
Копаев
Имя
Леонтий
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Катунина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.