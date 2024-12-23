Калинин Дмитрий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалинин Дмитрий Семенович

Калинин Дмитрий Семенович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Калинин Дмитрий Семенович
Фамилия
Калинин
Имя
Дмитрий
Отчество
Семенович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Катунина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.