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Куртышев Семен Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Куртышев Семен Иванович
Фамилия
Куртышев
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Круглова
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

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