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Зайцев Василий Терентьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зайцев Василий Терентьевич
Фамилия
Зайцев
Имя
Василий
Отчество
Терентьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Клементьевская волость, Кривцева
Ценз
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Источник
Приложение [№13] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 22

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