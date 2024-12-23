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Щебыкин Василий Корнилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Щебыкин Василий Корнилович
Фамилия
Щебыкин
Имя
Василий
Отчество
Корнилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Тарасова
Ценз
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Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

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