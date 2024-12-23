Лысяков Сергей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысяков Сергей Максимович

Лысяков Сергей Максимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лысяков Сергей Максимович
Фамилия
Лысяков
Имя
Сергей
Отчество
Максимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Тарасова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.