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Красавин Григорий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Красавин Григорий Васильевич
Фамилия
Красавин
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Сытина
Ценз
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Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

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