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Коточигов Кузьма Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Коточигов Кузьма Андреевич
Фамилия
Коточигов
Имя
Кузьма
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Прокофьева
Ценз
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Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

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