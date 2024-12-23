Краюхив Гавриил Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраюхив Гавриил Афонасьевич

Краюхив Гавриил Афонасьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Краюхив Гавриил Афонасьевич
Фамилия
Краюхив
Имя
Гавриил
Отчество
Афонасьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Баранова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.