Жегалов Евгений Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖегалов Евгений Федорович

Жегалов Евгений Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жегалов Евгений Федорович
Фамилия
Жегалов
Имя
Евгений
Отчество
Федорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Юркина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 21

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.