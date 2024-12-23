Жаров Федор Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖаров Федор Зиновьевич

Жаров Федор Зиновьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Жаров Федор Зиновьевич
Фамилия
Жаров
Имя
Федор
Отчество
Зиновьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Неверковская волость, Тарасова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№12] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 20

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.