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Слепушкин Севастьян Никифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Слепушкин Севастьян Никифорович
Фамилия
Слепушкин
Имя
Севастьян
Отчество
Никифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, Якимова
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 20

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