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Нарышкин Николай Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Нарышкин Николай Егорович
Фамилия
Нарышкин
Имя
Николай
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, Пазухина
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 20

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