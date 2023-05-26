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Лисичкин Александр Анисифорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лисичкин Александр Анисифорович
Фамилия
Лисичкин
Имя
Александр
Отчество
Анисифорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, М. Дубровы
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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