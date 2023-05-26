Кокорин Егор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорин Егор Петрович

Кокорин Егор Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кокорин Егор Петрович
Фамилия
Кокорин
Имя
Егор
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, Никольскаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.