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Завьялов Николай Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Завьялов Николай Александрович
Фамилия
Завьялов
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, Жаров
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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