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Дубинкин Максим Демидович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дубинкин Максим Демидович
Фамилия
Дубинкин
Имя
Максим
Отчество
Демидович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, Якимова
Ценз
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Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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