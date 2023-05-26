Дмитриев Дмитрии Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриев Дмитрии Иванович

Дмитриев Дмитрии Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дмитриев Дмитрии Иванович
Фамилия
Дмитриев
Имя
Дмитрии
Отчество
Иванович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, М. Дубровы
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.