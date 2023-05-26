Воробьев Никандр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Никандр Егорович

Воробьев Никандр Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воробьев Никандр Егорович
Фамилия
Воробьев
Имя
Никандр
Отчество
Егорович
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.