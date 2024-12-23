Брызгалов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрызгалов Александр Владимирович

Брызгалов Александр Владимирович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Брызгалов Александр Владимирович
Фамилия
Брызгалов
Имя
Александр
Отчество
Владимирович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Никольская волость, Инархова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№11] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.