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Харьков Никифор Петрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Харьков Никифор Петрович
Фамилия
Харьков
Имя
Никифор
Отчество
Петрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Андрианова
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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