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Смелов Дмитрий Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Смелов Дмитрий Андреевич
Фамилия
Смелов
Имя
Дмитрий
Отчество
Андреевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Краснаго
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 19

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