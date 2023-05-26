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Пучков Прокофий Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пучков Прокофий Васильевич
Фамилия
Пучков
Имя
Прокофий
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Больш. Щабров
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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