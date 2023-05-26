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Ершов Николай Савельевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ершов Николай Савельевич
Фамилия
Ершов
Имя
Николай
Отчество
Савельевич
Занятие
соб. мясн. торг.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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