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Дерюгин Дмитрий Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дерюгин Дмитрий Алексеевич
Фамилия
Дерюгин
Имя
Дмитрий
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Вахутина
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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