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Голубев Егор Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голубев Егор Алексеевич
Фамилия
Голубев
Имя
Егор
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Деготниц
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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