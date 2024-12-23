Галагтиононов Захар Трофинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалагтиононов Захар Трофинович

Галагтиононов Захар Трофинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Галагтиононов Захар Трофинович
Фамилия
Галагтиононов
Имя
Захар
Отчество
Трофинович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Дуганова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.