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Бреев Александр Гаврилович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бреев Александр Гаврилович
Фамилия
Бреев
Имя
Александр
Отчество
Гаврилович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Улейминская волость, Малых Щабров
Ценз
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Источник
Приложение [№10] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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