Чабров Кирилл Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧабров Кирилл Лукич

Чабров Кирилл Лукич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чабров Кирилл Лукич
Фамилия
Чабров
Имя
Кирилл
Отчество
Лукич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Угольников
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.