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Соколов Николай Алексеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Николай Алексеевич
Фамилия
Соколов
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Савина
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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