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Соколов Александр Константинов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соколов Александр Константинов.
Фамилия
Соколов
Имя
Александр
Отчество
Константинов.
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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