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Перепелкин Александр Матвеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Перепелкин Александр Матвеевич
Фамилия
Перепелкин
Имя
Александр
Отчество
Матвеевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Белозерова Кирьянова
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 18

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