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Пятавкин Иван Каллистратович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пятавкин Иван Каллистратович
Фамилия
Пятавкин
Имя
Иван
Отчество
Каллистратович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Кузнецова
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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