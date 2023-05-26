Клипин Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлипин Виктор Михайлович

Клипин Виктор Михайлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клипин Виктор Михайлович
Фамилия
Клипин
Имя
Виктор
Отчество
Михайлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Угольников
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.