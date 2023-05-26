Иванов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Василий Иванов

Иванов Василий Иванов

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Василий Иванов
Фамилия
Иванов
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Белозерова Кирьянова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.