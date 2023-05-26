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Зимин Петр Васильевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Зимин Петр Васильевич
Фамилия
Зимин
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Н. Алексан.
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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