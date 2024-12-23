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Белов Василий Асикритович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Белов Василий Асикритович
Фамилия
Белов
Имя
Василий
Отчество
Асикритович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Литвинова
Ценз
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Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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