Барабанов Дмитрий Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарабанов Дмитрий Ларионович

Барабанов Дмитрий Ларионович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Барабанов Дмитрий Ларионович
Фамилия
Барабанов
Имя
Дмитрий
Отчество
Ларионович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Покровская волость, Кирьянова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№9] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.