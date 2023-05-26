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Лавров Михаил Федорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Лавров Михаил Федорович
Фамилия
Лавров
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Новосельская волость, Васильевскаго
Ценз
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Источник
Приложение [№8] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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