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Клевенский Константин Александрович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Клевенский Константин Александрович
Фамилия
Клевенский
Имя
Константин
Отчество
Александрович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Новосельская волость, Мелкущи
Ценз
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Источник
Приложение [№8] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

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