Цареградский Петр Евфимиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦареградский Петр Евфимиевич

Цареградский Петр Евфимиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Цареградский Петр Евфимиевич
Фамилия
Цареградский
Имя
Петр
Отчество
Евфимиевич
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость, Губачева
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№7] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 17

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.